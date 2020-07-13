Названа предварительная причина падения самолета в Нижегородской области

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Стала известна предварительная причина легкомоторного самолета Ан-2 в Нижегородской области. Об этом рассказал старший помощник руководителя Приволжского следственного управления на транспорте Дмитрий Захаров в интервью РИА Новости.

Так, причиной случившейся катастрофы могло стать задевание самолетом провода. После этого самолет загорелся и упал.

"Крушение Ан-2 в Нижегородской области произошло из-за того, что самолет задел провод, после чего упал и загорелся. Это одна из версий случившегося", – заявил Захаров.

На место происшествия отправлены сотрудники следственного управления на транспорте СК РФ. Начата доследственная проверка.

Захаров добавил, что в данный момент рассматриваются и другие версии. Следователи также проверяют техническое состояние самолета и действия пилота.

Сообщение о падении самолета Ан-2 появилась в 4:10. ЧП случилось в населенном пункте Кистеневка Нижегородской области.

В результате произошедшего погиб один человек. Еще один пострадавший был госпитализирован.