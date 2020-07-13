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Самолет разбился в Нижегородской области. Об этом передает ТАСС со ссылкой на региональный главк МЧС.

По данным ведомства, информация о падении самолета появилась в 4:10.

"Поступило сообщение о падении самолета Ан-2 – "кукурузника"", – сообщили в пресс-службе. Известно, что в результате падения погиб один человек

"Один человек погиб и один пострадал, он госпитализирован. Всего в самолете находились два человека", – пояснили в МЧС.

Там уточнили, что после столкновения с землей самолет загорелся. В тушении возгорания участвовали 21 человек и 8 единиц техники. Пожар было оперативно потушено.

"После столкновения с землей произошло возгорание самолета на площади 30 квадратных метров(ликвидировано)", – подтвердили в ведомстве.

Ранее легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Тверской области. Инцидент произошел в деревне Васелево Калязинского района.