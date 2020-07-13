05:40
Фото: телеграм-канал Москва 24
Самолет разбился в Нижегородской области. Об этом передает ТАСС со ссылкой на региональный главк МЧС.
По данным ведомства, информация о падении самолета появилась в 4:10.
"Поступило сообщение о падении самолета Ан-2 – "кукурузника"", – сообщили в пресс-службе. Известно, что в результате падения погиб один человек
"Один человек погиб и один пострадал, он госпитализирован. Всего в самолете находились два человека", – пояснили в МЧС.
Там уточнили, что после столкновения с землей самолет загорелся. В тушении возгорания участвовали 21 человек и 8 единиц техники. Пожар было оперативно потушено.
"После столкновения с землей произошло возгорание самолета на площади 30 квадратных метров(ликвидировано)", – подтвердили в ведомстве.
Ранее легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Тверской области. Инцидент произошел в деревне Васелево Калязинского района.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: