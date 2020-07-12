Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Тверской области

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Легкомоторный самолет Zlin-43 совершил жесткую посадку в Тверской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Инцидент произошел в деревне Васелево Калязинского района. На борту находились пилот и женщина с ребенком. Пассажиры получили небольшие ушибы, пилот – перелом руки.

Собеседник агентства рассказал, что самолет совершал несанкционированный полет из подмосковного Можайска в Калязин. По предварительным данным, ЧП произошло из-за технической неисправности транспорта.

Ранее легкомоторный самолет разбился в городе Дзержинске Нижегородской области. Инцидент произошел в районе Игумновского шоссе. К проверке инцидента привлекли 12 человек и четыре единицы техники.

