Три борта вылетели на поиск пропавшего Ан-2 в Бурятии

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Два самолета и вертолет в сложных условиях горной местности занимаются поиском пропавшего в Бурятии самолета Ан-2.

Об этом РИА Новости рассказал начальник Сибирского авиационного поисково-спасательного центра Виктор Дрегер.

"Мы сейчас обследуем предполагаемый район, разбили его на квадраты и каждый ищет в своем квадрате", – сказал Дрегер.

Он добавил, что в этой местности практически нет населенных пунктов. Пока никаких признаков самолета не обнаружено.

19 июля МЧС России по Бурятии сообщило, что самолет Ан-2 авиакомпании "Феникс" перестал выходить на связь.

По данным ведомства, на борту находились шесть человек, из них 2 человека экипаж и 4 пассажира.

Самолет вылетел из населенного пункта Кырен и должен был обработать поля химическими веществами.