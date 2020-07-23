Суд вынес приговоры фигурантам дела о гибели главы Total

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Солнцевский суд Москвы приговорил к срокам от 5 до 6 лет трех фигурантов дела о катастрофе самолета Falcon в столичном аэропорту Внуково. Об этом сообщает РИА Новости.

В трагедии с самолетом погиб глава французской нефтегазовой компании Total Кристоф де Маржери. Фигурантами уголовного дела о нарушении правил транспортной безопасности стали руководитель полетов Внуково Роман Дунаев, а также авиадиспетчеры Александр Круглов и Надежда Архипова. Вину они не признали.

"Назначить наказание Дунаеву в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, Круглову – в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, Архиповой – в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении", – объявила судья Екатерина Гришина.

По версии обвинения, Архипова допустила небрежность и не проследила за движением спецтехники на летном поле. Круглов позволил диспетчеру-стажеру дать экипажу Falcon добро на занятие полосы, где находилась снегоуборочная машина. Дунаев в свою очередь не проследил за работой диспетчеров, проявил бездействие.

Позже стало известно, что суд амнистировал Надежду Архипову.

"В связи с объявлением амнистии в честь 70-летия Победы в Великой отечественной войне освободить Архипову от ответственности и снять судимость", – заявила судья Гришина после приговора.

Катастрофа произошла в октябре 2014 года в аэропорту Внуково. При взлете разбился самолет Falcon 50EX авиакомпании Unijet. Лайнер столкнулся со снегоуборочной машиной.

В июле 2017 года Солнцевский суд Москвы вынес приговоры непосредственным виновникам аварии – водителю снегоуборочной машины Владимиру Мартыненко и старшему сменному инженеру Владимиру Леденеву. Мартыненко получил срок 4 года колонии, а Леденев – 3 года. Мужчин амнистировали в честь 70-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

