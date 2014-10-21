Четыре человека погибли при крушении частного самолета во Внукове

Разбившийся Falcon 50 на взлете зацепил крылом снегоуборочную машину

В ночь на вторник, в столичном аэропорту Внуково-3 при взлете разбился частный легкомоторный самолет "Фалькон", сообщает Агентство "Москва"

Предполагается, что причиной крушения самолета стало столкновение на взлетной полосе со снегоуборочной машиной в условиях тумана. В результате погибли три члена экипажа - граждане Франции, один пассажир - глава нефтяной компании Total Кристоф де Маржери.

Самолет выполнял рейс Москва - Париж. По факту ЧП возбуждено уголовное дело, также ведется прокурорская проверка.

Из-за инцидента на какое-то время аэропорт "Внуково" перестал принимать самолеты, однако по состоянию на 01:30 мск воздушная гавань возобновила работу.