Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 февраля, 20:37

Транспорт

Движение транспорта на Москве-реке оказалось затруднено из-за ледовой обстановки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Движение речного транспорта на Москве-реке было затруднено из-за ледовой обстановки. В связи с этим электросудно "Химка" прибыло к причалу "Парк Фили" с задержкой, сообщила пресс-служба столичного управления городским транспортом "Организатор перевозок".

Инцидент произошел около 17:55 6 февраля на первом маршруте регулярного речного электротранспорта.

"В связи с ледовой обстановкой на Москве-реке в районе Гагаринского моста был затруднен проход по акватории, в результате чего судно прибыло к причалу "Парк Фили" с задержкой", – указывается в сообщении.

Все пассажиры сошли с транспорта на причале. На борту была комфортная температура.

В управлении добавили, что работа по ледокольному обеспечению в акватории причалов продолжается.

Ранее горожан предупреждали, что интервалы движения электросудов могут быть увеличены на 1, 2 и 3-м маршрутах регулярного речного электротранспорта в столице. Дептранс Москвы пояснял, что это связано с ледовой обстановкой на Москве-реке. При этом временно не работают причалы "Трехгорный", "Московская верфь" и "Нагатинский затон".

В Дептрансе рассказали о работе электросудов в Москве в непогоду

Читайте также


транспортпогодагород

Главное

Чем обусловлен тренд на посещение бань у зумеров?

Спрос растет благодаря воссозданию атмосферы настоящей деревенской бани, которая помогает расслабиться

Популярность бань объясняется и трендом на здоровый образ жизни

Читать
закрыть

Что будет с ценами на овощи в 2026 году?

Сезонного уменьшения стоимости овощей традиционно стоит ждать ближе к лету

В долгосрочном плане цены будут продолжать общую тенденцию к росту из-за инфляции

Читать
закрыть

Существуют ли "критические дни" у мужчин?

Синдром мужской раздражительности возникает из-за недостаточной выработки тестостерона

Эта проблема сказывается на психологическом состоянии, делая мужчину эмоционально более уязвимым

Читать
закрыть

Как устроить себе отдых на Мальдивах по привлекательной цене?

Авиакомпании предлагают доступные перелеты в невысокий сезон и межсезонье

Можно жить не в люксовом отеле, а в туристическом жилье типа гестхауса

Читать
закрыть

Почему частая смена работы становится трендом?

Многие быстро теряют интерес к должности, называют атмосферу "токсичной"

Нередко соискатели выбирают вакансии спонтанно

Читать
закрыть

Какие уловки подготовили мошенники к 14 февраля?

Одной из самых привычных схем для злоумышленников является "доставка"

Еще одна не менее популярная схема – обман с помощью фишинговых сайтов

Читать
закрыть

Возобновится ли диалог между Россией и Европой в ближайшей перспективе?

Эксперты уверены: РФ есть и будет важным международным фактором, ее невозможно игнорировать

Сейчас речь может идти только о начале длительного процесса восстановления отношений

Читать
закрыть

Когда наступит сезон весенней аллергии в 2026 году?

Начало знаменуется зацветанием кустарников, а процесс запускается в конце февраля и марте

Четкий график цветения позволяет заранее подготовиться к грядущему сезону

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика