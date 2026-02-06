Движение транспорта на Москве-реке оказалось затруднено из-за ледовой обстановки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Движение речного транспорта на Москве-реке было затруднено из-за ледовой обстановки. В связи с этим электросудно "Химка" прибыло к причалу "Парк Фили" с задержкой, сообщила пресс-служба столичного управления городским транспортом "Организатор перевозок".

Инцидент произошел около 17:55 6 февраля на первом маршруте регулярного речного электротранспорта.

"В связи с ледовой обстановкой на Москве-реке в районе Гагаринского моста был затруднен проход по акватории, в результате чего судно прибыло к причалу "Парк Фили" с задержкой", – указывается в сообщении.

Все пассажиры сошли с транспорта на причале. На борту была комфортная температура.

В управлении добавили, что работа по ледокольному обеспечению в акватории причалов продолжается.

Ранее горожан предупреждали, что интервалы движения электросудов могут быть увеличены на 1, 2 и 3-м маршрутах регулярного речного электротранспорта в столице. Дептранс Москвы пояснял, что это связано с ледовой обстановкой на Москве-реке. При этом временно не работают причалы "Трехгорный", "Московская верфь" и "Нагатинский затон".