Более 15 тысяч человек остались без воды во Владивостоке из-за аварии

Фото: ТАСС/Максим Коротченко

Во Владивостоке устраняют аварию из-за которой без воды остались свыше 15 тысяч местных жителей. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Приморья.

В результате ЧП от воды оказались отключены жилые многоквартирные дома по нескольким улицам города.

В данный момент проводятся аварийно-восстановительные работы. Для жителей домов был организован подвоз питьевой воды.

Региональная прокуратура проводит проверку по факту произошедшего.

