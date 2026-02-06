Региональный режим ЧС объявлен в Иркутской области после коммунальной аварии

Фото: телеграм-канал "кобзевнасвязи"

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) регионального уровня ввели в Иркутской области после коммунальной аварии, которая затронула системы водо- и теплоснабжения в Бодайбо. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Кобзев в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что с 31 января в городе действовал режим ЧС локального характера.

"Своим указом ввел режим ЧС регионального уровня из-за ситуации в Бодайбо. Сегодня такое решение приняли на выездном заседании КЧС непосредственно в городе", – указал Кобзев.

Руководителем ликвидации аварии стал первый замгубернатора Роман Колесов.

Ранее произошло обрушение 5 опор ЛЭП в Мурманской области, которое привело к отключению электроэнергии. В связи с этим был введен режим ЧС. Ситуация осложнялась непогодой и сложным рельефом местности.

На замену обрушившимся опорам были направлены новые конструкции из Ленинградской области и Карелии, а для горожан открыли 19 пунктов временного размещения, где оказывалась помощь, готовилась еда и раздавались продуктовые наборы.

Электричество удалось восстановить спустя 5 дней после установки временных опор ЛЭП. Следователи возбудили уголовное дело о халатности после ЧП.