Энергоснабжение в Мурманске восстановлено в полном объеме

Электроснабжение Мурманска после инцидента на ЛЭП восстановлено в полном объеме. Об этом в своем телеграм-канале заявил губернатор региона Андрей Чибис.

По его словам, работы по восстановлению электричества в городе Североморске еще продолжаются.

Несколько опор ЛЭП обрушились в Мурманской области 24 января. Из-за этого без света оказались жители Мурманска и Североморска. В регионе вводили режим ЧС. Минэнерго России взяло на контроль восстановление электроснабжения в Мурманской области.

На тот момент подача энергии потребителям в северо-восточной части Мурманска и Североморска осуществляли по специальным графикам, чередуя временные отрезки по 4–5 часов. Основные объекты социальной инфраструктуры, в том числе котельные, были запитаны в полной мере без перерывов.

