00:34

Политика

Власти Львова призвали жителей готовиться к чрезвычайной ситуации

Фото: depositphotos/mariakarabella

Подготовка режима чрезвычайной ситуации (ЧС) началась во Львове. Об этом сообщил мэр города Андрей Садовый в своем телеграм-канале.

Мэр призвал жителей Львова также подготовиться к подобным условиям: запастись продуктами и водой, подготовить лекарства и укрытия. Введение режима ЧС связано в том числе с неблагоприятными погодными условиями, уточнил Садовый.

Ранее в компании "Укрэнерго" заявили об остром дефиците мощности в энергосистеме Украины. Устранить этот дефицит с помощью генерации и импорта электроэнергии пока не представляется возможным, добавили в организации.

Президент США Дональд Трамп попросил Владимира Путина о том, чтобы Вооруженные сил России на неделю воздержались от определенных ударов по Украине. По словам Трампа, российский лидер согласился сделать это. Глава Белого дома добавил, что это было "очень приятно".

В свою очередь, украинский президент Владимир Зеленский выразил надежду, что пауза в ударах по энергетическим объектам начнется ближайшей ночью. Он поблагодарил Трампа за продвижение соответствующего предложения.

Следующий раунд переговоров по Украине в Абу-Даби может пройти 1 февраля

