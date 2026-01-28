Форма поиска по сайту

Российская армия получила первые системы "Зубр" для прикрытия инфраструктуры

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Холдинг "Высокоточные комплексы", входящий в состав госкорпорации "Ростех", впервые осуществил поставку новейших систем "Зубр" Вооруженным силам России. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на пресс-службу организации.

Технологии предназначены для защиты объектов инфраструктуры от беспилотных летательных аппаратов. Причем радиолокационные станции, входящие в состав систем, способны обнаруживать как крупные, так и небольшие воздушные цели.

В холдинге добавили, что комплексы могут обеспечивать непрерывное круглосуточное наблюдение за воздушным пространством.

Ранее СМИ сообщили, что российские истребители Су-35 установили рекорд по количеству уничтоженных целей в зоне спецоперации на Украине. Журналисты утверждают, что "при всех ограничениях в бою" Су-35 записал на свой счет больше всего целей из-за наиболее крупного флота самолетов на театре военных действий.

В частности, именно этот самолет стал основным фактором, препятствующим действиям украинских F-16, поставленных Западом. Уточняется, что военным Киева приходится переключаться на полеты на малой высоте, чтобы избегать встречи с российскими лайнерами.

