Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

Российские истребители Су-35 установили рекорд по количеству уничтоженных целей в зоне спецоперации на Украине, пишет The Military Watch Magazine (MWM).

В публикации утверждается, что "при всех ограничениях в бою" Су-35 записал на свой счет больше всего целей из-за гораздо большего флота самолетов на театре военных действий.

Например, в начале месяца неназванный украинский летчик указал именно этот самолет основным фактором, который препятствует действиям украинских F-16, поставленных Западом. По его словам, военным Киева приходится переключаться на полеты на малой высоте, чтобы избегать встречи с российскими самолетами.

Ранее стало известно, что российский зенитно-ракетный комплекс С-300 успешно поразил украинский истребитель F-16 в зоне проведения специальной военной операции.

Как рассказал командир дивизиона с позывным "Север", его подразделение получило современный ЗРК в декабре 2024 года, освоило его к марту 2025-го и немедленно применило в боевых условиях. За это время расчетом было уничтожено значительное количество различных целей, включая ракеты ATACMS, системы HIMARS, управляемые авиабомбы и летательные аппараты.

