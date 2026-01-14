Форма поиска по сайту

14 января, 07:44

Происшествия

Силы ПВО за ночь сбили 48 БПЛА над российскими регионами

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы ПВО за ночь сбили 48 БПЛА над российскими регионами, сообщает Минобороны РФ.

В период с 23:00 13 января по 07:00 14 января было уничтожено 25 беспилотников над Ростовской областью, еще 13 – над Ставропольским краем.

Помимо этого, 5 БПЛА было сбито над территорией Брянской области, 3 – над Республикой Крым. По 1 беспилотнику уничтожено над Белгородской и Курской областями.

В Ростове-на-Дону в результате атаки БПЛА повреждены несколько многоквартирных домов. Кроме того, при падении обломков дрона загорелись строения одного из местных промышленных предприятий.

Пострадали четыре человека, в том числе 4-летний ребенок. Все пострадавшие доставлены в больницу, им оказывают необходимую помощь.

происшествиярегионы

