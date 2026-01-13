ПВО сбила 9 беспилотников над территорией РФ за три часа

Фото: министерство обороны РФ

Средства ПВО перехватили и уничтожили девять украинских беспилотников самолетного типа над территорией России вечером 13 января. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Вражеские дроны были сбиты в период с 20:00 до 23:00 по московскому времени. Четыре БПЛА уничтожили над акваторией Азовского моря, три – над Крымом и еще два – над Ростовской областью.

Ранее в результате атаки украинских беспилотников на Таганрог и Красносулинский район Ростовской области оказались повреждены промышленный объект, подводящие газовые коммуникации, жилые дома и автомобили.

Во время атаки на Таганрог погибла местная жительница. В момент обстрела 65-летняя женщина была на рабочем месте и убирала помещения в здании, которое было разрушено. После атаки в Таганроге ввели локальный режим ЧС на территории поврежденных объектов.