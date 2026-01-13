Форма поиска по сайту

13 января, 12:59

Политика

Силы ПВО РФ сбили за сутки 207 украинских беспилотников

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы противовоздушной обороны (ПВО) России за минувшие сутки сбили 207 БПЛА, 11 управляемых авиабомб и 2 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

В общей сложности с начала спецоперации были ликвидированы 670 самолетов, 283 вертолета, 108 665 дронов, 645 зенитных ракетных комплексов, 27 085 танков и иных бронемашин, 1 640 боевых автомобилей реактивных систем залпового огня, 32 538 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 51 609 единиц спецтехники.

В ночь на 13 января российская армия поразила энергетические объекты, которые используются в интересах украинских военных, а также предприятия военно-промышленного комплекса Украины.

Массированный удар был нанесен с помощью высокоточного оружия наземного базирования и беспилотников. В Минобороны пояснили, что данный удар стал ответом на террористические действия Украины, в результате которых атакуются гражданские объекты на территории России.

ВС РФ нанесла поражение трем механизированным бригадам ВСУ на харьковском направлении

Читайте также


Сюжет: Спецоперация на Украине
политика

Главное

Как новогодние праздники скажутся на зарплатах россиян?

Длинные праздники не позволяют работодателю уменьшать размер фиксированного оклада

Исключение составляет случай, если в январе сотрудник брал отпускные дни за свой счет

Что известно о гибели детей в роддоме Новокузнецка?

В больнице сообщили, что приостановили госпитализацию пациентов из-за респираторной инфекции

По данным СМИ, причиной смерти младенцев могло стать заражение неонатальной инфекцией

Как притязания Трампа на Гренландию повлияют на мировую политику?

Эксперты уверены: шансов на то, что ситуация перерастет в вооруженные действия, немного

Обострение может создать серьезную проблему для НАТО

Какие подарки продают москвичи после Нового года?

Москвич опубликовал объявление о продаже "средневекового" держателя для туалетной бумаги

Жительница ЦАО решила продать брендовую сумку, наполненную вещами бывшего

Почему препарат для животных стал опасным увлечением подростков?

Подростки стали употреблять ветеринарные препараты с целью опьянения

Случаи употребления габапентина молодежью могут быть связаны с желанием казаться "в теме"

Зачем нужен генетический тест для будущих родителей?

Тест поможет оценить риски наследственных заболеваний у будущего ребенка

Услугу планируют включить в программу ОМС

Кому и зачем нужно докупать пенсионные баллы?

Баллы нужны для страховой пенсии: ее начисляют, если у гражданина накоплено не менее 30

Эксперты напоминают: чем выше зарплата, тем больше баллов копится

Когда в Москве закончатся снегопады?

С 13 января осадки в регионе станут менее интенсивными и локальными

Температурный фон начнет снижаться

