Силы ПВО РФ сбили за сутки 207 украинских беспилотников

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы противовоздушной обороны (ПВО) России за минувшие сутки сбили 207 БПЛА, 11 управляемых авиабомб и 2 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

В общей сложности с начала спецоперации были ликвидированы 670 самолетов, 283 вертолета, 108 665 дронов, 645 зенитных ракетных комплексов, 27 085 танков и иных бронемашин, 1 640 боевых автомобилей реактивных систем залпового огня, 32 538 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 51 609 единиц спецтехники.

В ночь на 13 января российская армия поразила энергетические объекты, которые используются в интересах украинских военных, а также предприятия военно-промышленного комплекса Украины.

Массированный удар был нанесен с помощью высокоточного оружия наземного базирования и беспилотников. В Минобороны пояснили, что данный удар стал ответом на террористические действия Украины, в результате которых атакуются гражданские объекты на территории России.

