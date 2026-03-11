Макрон заявил, что лидеры G7 не планируют снимать санкции с РФ

Фото: ТАСС/EPA/POOL/Gonzalo Fuentes

Лидеры стран "Группы семи" приняли решение не снимать санкции с России, несмотря на трудности с поставками нефти из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в ходе пресс-конференции после встречи глав G7.

"Эта ситуация не должна ослабить наше внимание к поддержке Украины и четкости нашей позиции в отношении санкций против России", – подчеркнул он.

При этом Макрон отметил, что из-за перекрытия Ормузского пролива в некоторые страны не поступают и удобрения, что может негативно повлиять на сельское хозяйство. Он добавил, что G7 работает над ослаблением негативного влияния ближневосточного конфликта на мировые рынки.

Например, для этого Международное энергетическое агентство (МЭА) решило высвободить 400 миллионов баррелей нефти из резервов.

Президент Франции добавил, что лидеры G7 планируют вести переговоры с рядом государств, чтобы предотвратить ограничения в отношении экспорта. По его словам, меры некоторых стран привели к затруднению мировой торговли.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что американские власти отменят часть своих санкций против нефтяной отрасли других стран для контроля цен. Он допустил, что после стабилизации ситуации Вашингтон может не вернуться к этим рестрикциям.

По информации СМИ, нефтяная отрасль столкнулась с одним из самых сложных кризисов в истории. Многие государства на Ближнем Востоке уменьшают добычу или закрывают месторождения.

Также приостановилось судоходство через Ормузский пролив, который являлся основным путем для поставок на мировой рынок нефти и СПГ из стран Персидского залива.

