В Таганроге повреждены объекты инфраструктуры в результате атаки БПЛА

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

В результате атаки украинских беспилотников на Таганрог и Красносулинский район оказались повреждены промышленный объект, подводящие газовые коммуникации, жилые дома и автомобили. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

По предварительной информации, никто из местных жителей не пострадал. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях атаки, добавил глава региона.

Ранее в результате атаки БПЛА на Воронеж оказались повреждены 43 частных и 12 многоквартирных домов. Ремонтные бригады вскоре привезли и начали монтировать первые оконные конструкции в поврежденных домах.

В МИД России заявили, что киевский режим показал свою бесчеловечную нацистскую сущность, атаковав Воронежскую область. Москва осудила данный акт терроризма.

