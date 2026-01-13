Силы ПВО сбили за ночь 11 беспилотников над территорией РФ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Дежурные средства ПВО уничтожили 11 украинских беспилотников самолетного типа над российскими регионами в ночь на 13 января. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Большую часть дронов уничтожили над Ростовской областью – 11 аппаратов. Кроме того, еще по одному БПЛА сбили в Белгородской, Курской, Орловской областях и в Крыму.

Вечером 12 января российские силы ПВО нейтрализовали 56 украинских беспилотников над несколькими регионами страны. Атаки летательных аппаратов фиксировались в период с 16:00 до 20:00 по московскому времени.

Ранее украинские войска атаковали Центр для талантливых детей и молодежи в Херсонской области. Три ударных беспилотника с мощными зарядами на сверхмалой высоте пытались залететь со стороны Азовского моря. В результате никто не пострадал.