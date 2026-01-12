Форма поиска по сайту

12 января, 21:22

Политика

Силы ПВО уничтожили 56 украинских БПЛА над регионами РФ за 4 часа

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали 56 украинских беспилотников над несколькими регионами страны. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Атаки летательных аппаратов самолетного типа фиксировались в период с 16:00 до 20:00 по московскому времени, уточнили в оборонном ведомстве. Самое большое количество БПЛА было сбито над Крымом – 21.

Еще 18 дронов уничтожили в воздушном пространстве Краснодарского края, 8 – над акваторией Азовского моря, по 4 – над территориями Брянской и Курской областей и 1 – над Воронежской областью.

Ранее стало известно, что российские военные поразили в Киеве предприятия, задействованные в сборке беспилотников. Для атаки использовались комплексы "Искандер" и крылатые ракеты "Калибр".

Кроме того, были поражены объекты энергетической инфраструктуры, которые обеспечивали работу военно-промышленного комплекса противника.

Сюжет: Спецоперация на Украине
политикарегионы

