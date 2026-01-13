Локальный режим ЧС ввели в Таганроге после атаки БПЛА

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Таганроге в Ростовской области ввели локальный режим ЧС на территории поврежденных объектов после атаки БПЛА. Об этом рассказала глава города Светлана Камбулова в своем телеграм-канале.

"Провели внеочередное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Заслушали отчеты об остановке, сложившейся в результате падения БПЛА", – написала она.

Режим ЧС будет действовать в отношении двух предприятий, двух многоквартирных домов и одного учебного заведения. Рабочая группа начала обход поврежденных домов для оценки ущерба, а специалисты приступили к закрытию теплового контура.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь ранее рассказал, что в результате атаки на Таганрог и Красносулинский район оказались повреждены промышленный объект, подводящие газовые коммуникации, жилые дома и автомобили. По предварительной информации, никто из местных жителей не пострадал.

Всего силы противовоздушной обороны (ПВО) России за минувшие сутки сбили 207 БПЛА, 11 управляемых авиабомб и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS. В общей сложности с начала спецоперации были ликвидированы 108 665 дронов.