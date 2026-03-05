Москвичей приглашают на день финансовой грамотности 14 марта

Фото: пресс-служба департамента финансов города Москвы

День финансовой грамотности пройдет в культурном центре "Строгино" 14 марта. В его рамках эксперты расскажут, как вывести сбережения из "зимней спячки" и как грамотно планировать личный бюджет, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Гости смогут принять участие в лекциях о кредитах и инвестициях, а также посетить кинолекторий и интерактивные занятия.

"Мы собрали разноформатные мероприятия для всей семьи, чтобы и дети, и взрослые могли освоить навыки разумного финансового поведения. Участники не только получат теоретические знания, но и научатся применять их на практике", – рассказала руководитель департамента финансов Москвы Елена Зяббарова.

Для юных гостей в возрасте от 6 до 11 лет подготовили особую программу. Она начнется с интерактивного занятия "Финансовые секреты весны: что растет в твоем кошельке?". Эксперт Центра финансовой грамотности Москвы Юлия Ломбина расскажет об инфляции и научит беречь первые денежные средства.

Сотрудники инспекции Федеральной налоговой службы (ФНС) РФ № 21 по столице Екатерина Тарасова и Виолетта Докучаева организуют урок по налоговой грамотности "Сад дружбы: сажаем денежное дерево". Дети смогут сделать общую весеннюю аппликацию, выполняя при этом игровые задания по теме налогов.

В рамках мастер-класса "Весенняя ферма богатства: выращиваем финансовый урожай" дети узнают от главы сервиса "Финздоровье" Наццентра финансовой грамотности Анны Деньгиной об основах обращения со средствами, накоплениями и инвестициями.

Шеф детской редакции журнала "Т – Ж" Полина Калмыкова расскажет о работе скрытых механизмов продаж, а эксперты Центра финансовой грамотности Москвы Юлия Ломбина и Анастасия Цымбал – об инвестициях в необычные товары.

В рамках дня финансовой грамотности программа была подготовлена и для подростков. Главный эксперт по развитию финансовой грамотности Альфа-Банка Дарья Ерзикова поделится, как спланировать свои финансы и отличить мимолетные слабости от целей.

На интерактивном занятии "Цифровой иммунитет: профилактика дистанционного мошенничества" ребята узнают о методах социальной инженерии. Кроме того, представители ФНС проведут занятия по налоговой грамотности "Юные налоговые помощники: операция "Весна".

В свою очередь, Деньгина проведет урок "От цели к капиталу: весенний маршрут". На нем гости смогут узнать о грамотном управлении личными и карманными финансовыми средствами.

Программу для взрослых откроет практикум "Финансовые технологии для "пробуждения" сбережений": новые инструменты – 2026". Глава по развитию финансовой и цифровой грамотности Альфа-Банка Анастасия Кудрявцева поделится, как современные цифровые решения превращаются в мощный стимул для обновления сбережений.

Эксперт главного управления Центробанка РФ по ЦФО Ольга Милова проведет мастер-класс "Весна финансовых решений: кредиты под контролем", на котором разберет, как намечать обязательства и исключать долги.

Гости также смогут посетить лекцию "Эффект весны: доверие как зона финансовой уязвимости" от замгендиректора Ассоциации развития финансовой грамотности Ирины Масловой. На ней посетители узнают об ослаблении внимания к деталям в финансовых вопросах.

В день финансовой грамотности будет организован кинолекторий "Весна на Заречной улице". Зрителям покажут одноименный советский фильм, который расскажет о молодой учительнице и ее учениках. Эксперт столичного Центра финансовой грамотности Максим Мургулец и автор Rutube-канала по финансовой грамотности Светлана Толкачева обсудят картину.

Глава направления личных финансов редакции журнала "Т – Ж" Анна Кондрашова проведет лекцию "Финансовый акселератор: как пользоваться кредитами без риска для весенних планов". Она расскажет о том, как кредит становится механизмом развития.

Управляющая бизнес-группой ВТБ Банка Юлия Волгина станет ведущей практикума "Весенний рост капитала: с чего начать". Гости мероприятия обсудят с ней алгоритм выхода на инвестиционный рынок.

Кроме того, сотрудники отдела финансовой грамотности ГУ ЦБ РФ по ЦФО Анастасия Романенко и Екатерина Конина будут присутствовать на лекции "Начало сезона финансовых решений: вклад под контролем". От них посетители узнают о финансовых продуктах на рынке.

Мастер-класс "Налоговая оттепель – 2026: как вернуть максимум денег в семейный бюджет" расскажет о налоговых вычетах, а руководитель рабочей группы по налоговым спорам Торгово-промышленной палаты РФ Светлана Беляева поделится информацией о лимитах 2026 года.

Эксперт по кибербезопасности Сбербанка Илья Бичаров в рамках занятий "Пробуждение бдительности: выводим финансовые угрозы на чистую воду" разберет схемы и уловки мошенников.

Вместе с тем в фойе центра "Строгино" будут открыты интерактивные зоны. Гостей пригласят проверить свои финансовые навыки на тренажерах виртуальной реальности, пройти финансовое и нейротестирование, а также посетить викторину "Тот самый звук".

На второй этаже можно будет пообщаться со специалистами столичного главка ФНС РФ, побывать на выставке "Финансовая безопасность" и сфотографироваться в тематической фотозоне.

