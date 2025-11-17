Эксперт Сафонов предупредил об опасности "ловушки накопленного имущества"

Аналитики предупредили россиян об инфляции образа жизни. Это ситуация, при которой траты растут соразмерно доходам или даже превосходят их. Чем это грозит и как выправить свое финансовое положение, разбиралась Москва 24.

Тратить быстрее, чем зарабатывать?

Расходы россиян начинают обгонять доходы в 1,2 раза, как только они начинают зарабатывать больше 50 тысяч рублей в месяц, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на исследование. Еще больше разница у тех, чей доход начинает превышать 300 тысяч, – в 1,4 раза.

Явление называется инфляцией образа жизни. По данным аналитиков, наиболее явно по сравнению с другими возрастами она наблюдается среди школьников и студентов 15–19 лет. Это объясняется тем, что у 83% молодежи изначальный доход составляет до 49 999 рублей. Как только он превышает планку в 50 тысяч и выше, доходы увеличиваются в среднем в 3,1 раза, а вот расходы – в 4,4, подчеркнули специалисты.

Менее предсказуемыми же становятся люди старше 65: в 88% случаев они получают до 99 999 рублей, однако когда одни начинают вести себя умеренно, другие показывают скачки в тратах даже больше молодых.

Ранее стало известно, что 64% обеспеченных граждан России ощущают, что их доходы не соответствуют норме. В то же время, 36% считают свои заработки достаточными. Приемлемым уровнем расходов на одного члена семьи респонденты посчитали 250 тысяч рублей, а для достижения финансового благополучия – 500 тысяч.

В случае увеличения своих доходов около 50% состоятельных россиян заявили, что предпочтут отложить деньги на будущее. Треть планируют инвестировать в бизнес, недвижимость или финансовые активы, чтобы умножить прибыль. Только 8% опрошенных благодаря дополнительным средствам хотят погасить долги и кредиты, показало исследование.

"Все в зоне риска"

Причины поведения, при котором рост доходов ведет к еще более быстрому увеличению расходов, кроются в разном подходе к финансовому планированию. Таким мнением доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов поделился в беседе с Москвой 24.



Александр Сафонов доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ Одни живут текущим днем и, получая больше денег, сразу их тратят, не задумываясь о рисках снижения доходов в будущем. Другие более рациональны: оценивают не только цену приобретения, но и будущие расходы на владение активом, а также возможность сохранить его при ухудшении финансовой ситуации.

Он привел в пример владение личным автомобилем в условиях большого города, которое может быть не всегда экономически целесообразным по сравнению с общественным транспортом или каршерингом.

При этом, по мнению специалиста, с экономической точки зрения более актуально говорить о влиянии общей инфляции на жизнь. Например, наиболее уязвимыми являются малообеспеченные граждане.

"Средний класс реагирует не столько сокращением объемов потребления, сколько переходом на более дешевые товары и бренды. Однако здесь возникает другая проблема – "ловушка накопленного имущества". Приобретая имущество – квартиры, автомобили, дачи – средний класс сталкивается с растущими расходами на его содержание", – добавил экономист.

Эксперт уточнил, что затраты увеличиваются также из-за общей инфляции, которая, например, делает дороже ремонт и обслуживание техники.

"Это явление носит общемировой характер и является одной из причин популярности различных форм аренды – жилья, автомобилей, электросамокатов. Когда реальные доходы сокращаются, владельцы имущества оказываются перед сложным выбором: продавать его или меньше пользоваться автомобилем, откладывать ремонт, экономить на коммунальных услугах. В итоге качество жизни ухудшается, в том числе за счет экономии на базовых нуждах", – резюмировал эксперт.

При этом в ситуации инфляции образа жизни могут оказаться все категории населения, поскольку лежащие в основе этого явления психологические механизмы универсальны. Об этом Москве 24 рассказал клинический психолог Станислав Самбурский.



Станислав Самбурский клинический психолог Человек склонен переоценивать собственный контроль над обстоятельствами и легко поддаваться влиянию социальной среды. Это особенно ярко проявляется в периоды роста доходов, когда включается эффект "я заслужил".

В пример психолог привел ситуацию, когда сотрудник получает повышение и входит в круг более статусных коллег. Увеличение дохода может быть небольшим, но смена окружения оказывает на человека сильное давление.

"Вчерашний менеджер, который, например, довольствовался бесплатным кофе в офисе, начинает общаться с людьми, которые легко тратят 400 рублей на напиток. Он начинает испытывать желание соответствовать новому кругу, даже если их зарплаты в три раза выше. Этот механизм затрагивает людей всех возрастов и профессий", – уточнил эксперт.

Он пояснил, что увеличение дохода автоматически влечет за собой рост ожиданий и уровня потребления. Люди начинают ориентироваться на нормы своей социальной группы.

"Риску особенно подвержены несколько категорий. К примеру, молодые люди до 25 лет, которые только формируют свою идентичность и часто делают это через внешние атрибуты, даже без объективной необходимости. Также это сотрудники сфер, где важна демонстрация успеха – маркетинг, креативные индустрии, IT, блогинг", – добавил Самбурский.

Кроме того, в группу риска входят люди в состоянии стресса или эмоциональной нестабильности, которые используют импульсивные покупки как способ сбросить напряжение. А также те, кто постоянно сравнивает себя с другими и испытывает внутреннее давление.

"Подобное поведение чревато хроническим стрессом. Когда расходы стабильно превышают доходы, формируется ощущение, что человек не справляется с жизнью: у него постоянный минус по кредитке, через два дня после зарплаты деньги уже заканчиваются. Возникает парадокс: человек покупает статусные вещи, но при этом ему может не хватать денег на базовые потребности – он ходит в дырявых носках, но с дорогим гаджетом в руках", – уточнил психолог.

В качестве рекомендаций Самбурский предложил трезво оценить финансовую реальность: людям проще справляться с импульсивными решениями, когда они заранее устанавливают для себя рамки.

Также эффективным инструментом может быть метод "конвертов" или распределения денег по разным картам сразу после получения зарплаты. В таком случае, по словам психолога, сначала следует выделить средства на обязательные платежи (в частности, ипотеку, кредиты, коммуналку), затем отложить фиксированные суммы на конкретные цели – ланчи, одежду, представительские расходы.

"Крайне полезно сократить триггеры, вызывающие желание сравнивать себя с другими. Например, принудительно отписаться от аккаунтов в соцсетях, которые создают наибольшее давление. Важно укреплять и внутренний фокус контроля. Когда человек действует, исходя из собственных целей, а не под давлением окружения, жить становится значительно легче", – пояснил Самбурский.

Прежде чем совершить покупку, особенно крупную, психолог призвал честно задать вопрос: "Это мне действительно нужно или я хочу произвести впечатление на других?" Кроме того, по словам Самбурского, стоит пересмотреть свое отношение к статусу. Когда человек строит его не через внешние атрибуты вроде новой одежды или гаджетов, а через реальную компетентность, профессиональный рост и повышение квалификации, это дает гораздо большую устойчивость.