Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 декабря, 15:50

Мэр Москвы

Сергей Собянин открыл крытый конноспортивный манеж на ВДНХ

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Новый крытый конноспортивный манеж появился на ВДНХ на базе исторических павильонов "Коневодство" в рамках создания Центра национальных конных традиций. В торжественной церемонии открытия принял участие Сергей Собянин.

"Это уже вторая очередь развития Центра национальных конных традиций. Будет еще третья очередь – открытая", – поделился градоначальник.

Собянин напомнил, что на ВДНХ планируется возвести огромный комплекс, посвященный конному спорту и Кремлевской школе верховой езды.

По данным пресс-службы мэра и правительства Москвы, манеж позволяет проводить учебно-тренировочные занятия, экскурсионные программы и соревнования любого уровня круглый год. Размеры крытого манежа – 25 на 70 метров, в нем предусмотрены трибуны на порядка 500 зрителей.

Кроме того, в трехэтажном комплексе площадью почти 8 тысяч квадратных метров разместили малый тренировочный манеж размерами 20 на 40 метров, раздевалки с душевыми и санузлами, комнату комментатора, зону отдыха, медкабинет, кафе и сувенирный магазин.

Территория вокруг была озеленена и благоустроена. Среди особенностей нового манежа – специальный гипоаллергенный грунт, система увлажнения поля для прохождения всадников на скорости, освещение и современное звуковое оборудование, а также система технологического телевидения.

Ожидается, что в следующем году на новом манеже пройдут региональные соревнования по джигитовке, которым будет присвоен статус Кубка мэра Москвы.

В рамках третьего этапа здесь проведут модернизацию исторического выводного круга, чтобы на нем можно было проводить соревнования международного уровня. Поэтому после реконструкции его площадь составит почти 7 тысяч квадратных метров. Кроме прочего, здесь установят мобильную сцену с мультимедийным оборудованием.

В планах также модернизировать павильон № 48 "Овцеводство", который получит новую функцию – в нем разместят конюшни. К 2030 году Центр национальных конных традиций планирует подтвердить статус школы национального конного искусства мирового уровня при помощи включения джигитовки в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Ранее стало известно, что специалисты проведут комплексную модернизацию конноспортивного комплекса в столичном районе Ховрино. Он открылся в 1980 году и с тех пор ни разу не ремонтировался.

В рамках работы по модернизации специалисты составят проект и организуют подготовку к обновлению здания, которое проведут в 2026–2027 годах.

Сергей Собянин открыл крытый конноспортивный манеж на ВДНХ

Читайте также


мэр Москвыспортгород

Главное

Куда съездить в новогодние праздники недалеко от Москвы?

В зимней Туле можно зайти в музей самоваров и купить пряники

На Валдай едут отдыхать от города и шума

Читать
закрыть

От каких новогодних традиций лучше отказаться?

Не стоит затевать генеральную уборку 31 декабря

В канун Нового года лучше отказаться от похода в баню

Читать
закрыть

Как встретить Новый год в одиночестве без стресса?

Стоит заранее составить план действий на весь день

За несколько часов до боя курантов полезно написать самому себе письмо благодарности

Читать
закрыть

Главные научные достижения-2025

Астрономам удалось обнаружить 128 новых, неизвестных ранее спутников Сатурна

Вакцина против рака показала многообещающие результаты в клинических испытаниях на людях

Читать
закрыть

Как введение рейтинга автошкол скажется на качестве их работы?

Новые критерии помогут выявить автошколы, которые предоставляют свои услуги хуже остальных

Эксперты уверены: внедрение критериев повлияет на цены обучения

Читать
закрыть

Могут ли мошенники подделать речь для угона автомобилей?

Нейросети, способные подделывать голос, могут использовать системы речевого управления для подачи команд

Простой способ обезопасить автомобиль от потенциальных хакерских атак – не подключать его к интернету

Читать
закрыть

Расширят ли доступ к единому пособию для семей с детьми?

Величина прожиточного минимума на ребенка пересматривается ежегодно

Эксперты уверены: прежде чем вводить новые меры, нужно провести тщательные расчеты

Читать
закрыть

Почему чат-боты с ИИ приводят к психозам?

Проблемы с психикой вызывает не сам чат-бот, а его взаимодействие с пользователем

Цифровые агенты воздействуют на мозг яркими зрительными и слуховыми стимулами

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика