Сергей Собянин открыл крытый конноспортивный манеж на ВДНХ

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Новый крытый конноспортивный манеж появился на ВДНХ на базе исторических павильонов "Коневодство" в рамках создания Центра национальных конных традиций. В торжественной церемонии открытия принял участие Сергей Собянин.

"Это уже вторая очередь развития Центра национальных конных традиций. Будет еще третья очередь – открытая", – поделился градоначальник.

Собянин напомнил, что на ВДНХ планируется возвести огромный комплекс, посвященный конному спорту и Кремлевской школе верховой езды.

По данным пресс-службы мэра и правительства Москвы, манеж позволяет проводить учебно-тренировочные занятия, экскурсионные программы и соревнования любого уровня круглый год. Размеры крытого манежа – 25 на 70 метров, в нем предусмотрены трибуны на порядка 500 зрителей.

Кроме того, в трехэтажном комплексе площадью почти 8 тысяч квадратных метров разместили малый тренировочный манеж размерами 20 на 40 метров, раздевалки с душевыми и санузлами, комнату комментатора, зону отдыха, медкабинет, кафе и сувенирный магазин.

Территория вокруг была озеленена и благоустроена. Среди особенностей нового манежа – специальный гипоаллергенный грунт, система увлажнения поля для прохождения всадников на скорости, освещение и современное звуковое оборудование, а также система технологического телевидения.

Ожидается, что в следующем году на новом манеже пройдут региональные соревнования по джигитовке, которым будет присвоен статус Кубка мэра Москвы.

В рамках третьего этапа здесь проведут модернизацию исторического выводного круга, чтобы на нем можно было проводить соревнования международного уровня. Поэтому после реконструкции его площадь составит почти 7 тысяч квадратных метров. Кроме прочего, здесь установят мобильную сцену с мультимедийным оборудованием.

В планах также модернизировать павильон № 48 "Овцеводство", который получит новую функцию – в нем разместят конюшни. К 2030 году Центр национальных конных традиций планирует подтвердить статус школы национального конного искусства мирового уровня при помощи включения джигитовки в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Ранее стало известно, что специалисты проведут комплексную модернизацию конноспортивного комплекса в столичном районе Ховрино. Он открылся в 1980 году и с тех пор ни разу не ремонтировался.

В рамках работы по модернизации специалисты составят проект и организуют подготовку к обновлению здания, которое проведут в 2026–2027 годах.

