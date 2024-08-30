Ирина Слуцкая отметила необходимость поддержки любительского конного спорта в Москве

Фото: Наталья Савикина/на фото Ирина Слуцкая с дочерью в конном клубе "Фили"

Активист программы "Мой район", фигуристка Ирина Слуцкая оценила развитие конного спорта в детском парке "Фили". По приглашению руководства учреждения известная спортсменка посетила крытый манеж, денники, пообщалась с работниками, которые ухаживают за животными.

Напомним, по распоряжению Сергея Собянина в детском парке "Фили" в 2022 году проведена полная реконструкция. Модернизирована инфраструктура объекта, созданы современные пространства для занятий спортом, активного отдыха и досуга.

Особое внимание уделено развитию конного клуба – построен крытый манеж, реконструированы помещения для содержания лошадей.

"Очень важно, что созданы условия не только для занятий верховой ездой, но и для бережного содержания животных. Лошади очень красивые, сильные, выносливые существа, требующие качественного ухода и заботы. Меня радует, что в Москве появляется все больше возможностей для общения с этими животными. Активно развивается иппотерапия как одно из направлений реабилитации деток с ДЦП. Нужно обязательно поддерживать развитие любительского конного спорта и связанных с ним активностей", – отметила Слуцкая.

Спортсменка пожелала успехов тренерам и работникам конного клуба "Фили" в День лошади, который отмечается в России 31 августа.

Ранее Слуцкая совместно с активистами Дорогомиловского района посетила Театр кошек Юрия Куклачева. В культурном учреждении давали спектакль "Лебединое озеро, или Как принц невесту искал, а коты ему помогали".

После спектакля спортсменка провела встречу с руководителем театра Дмитрием Куклачевым, на которой они обсудили планы развития театра и участие его в жизни района.