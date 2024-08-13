Авимская поддержала проведение вечера "Театральная сцена: открытый микрофон" в Москве

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Творческий вечер "Театральная сцена: открытый микрофон" вновь пройдет на севере столицы в Головинском районе 28 августа по решению, принятому на встрече организаторов с районным Советом ветеранов и директором Центрального академического театра Российской Армии Миленой Авимской. Об этом Агентству "Москва" сообщила Милена Авимская.

"Открытый микрофон" организуют по многочисленным просьбам жителей, многие из которых стали зрителями предыдущего концерта. Тогда в программе вечера были поэтические, музыкальные и танцевальные номера в исполнении москвичей. Теперь формат расширят, и желающие выступить смогут представить аудитории монологи, сценки и отрывки из театральных пьес, пантомиму и стендап", – рассказала Авимская.

Она отметила, что такие встречи объединяют горожан разных поколений и помогают им проявить свои таланты.

"Публичные выступления позволяют не только поделиться своими мыслями, эмоциями и вдохновением. Они помогают раскрепоститься, полностью раскрыть свой потенциал и, конечно, найти новых друзей, а возможно, еще и поклонников", – сказала директор театра.

Творческий вечер "Театральная сцена: открытый микрофон Головинского района" начнется в 18:00 в сквере на улице Флотской, доме 25.

В столице также продлили до 31 августа фестиваль "Театральный бульвар". Такое решение принято по просьбам горожан.

За время его проведения фестиваль посетили уже более 500 тысяч человек. Площадки находятся на Бульварном кольце и посвящены разным жанрам.

