Авимская назвала фестиваль "Театральный бульвар" самым ярким событием лета в столице

Фото: Егор Гусев

Директор Центрального академического театра Российской армии Милена Авимская посетила одну из площадок фестиваля "Театральный бульвар", где стала зрителем моноспектакля заслуженного артиста России Андрея Межулиса "Вертинский на все времена".

"Театральный бульвар" – самое яркое событие столичного лета! Театр не просто вышел на улицы, он собрал огромную аудиторию поклонников, раскрыл все свои грани. Это потрясающий проект, за который я благодарю наш город и Сергея Семеновича Собянина", – сказала Авимская.

Она добавила, что ее впечатлили и спектакль, и серьезная вдумчивая работа создателей фестиваля.

Фестиваль "Театральный бульвар" продлится до 11 августа. Выступления, спектакли и мастер-классы проходят на семи площадках, которые разместили на Бульварном кольце столицы. У каждой локации собственная программа и индивидуальный формат.

Ранее сообщалось, что вход на мероприятия в амфитеатре "Яма", основной сцене "Театрального бульвара", станет свободным. Отныне горожане смогут посетить мероприятия в порядке живой очереди. Такое решение связано с большим число желающих посетить постановки. Раньше гостям приходилось заранее регистрироваться на спектакли, проходившие на Покровском бульваре.