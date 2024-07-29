Вход на все мероприятия фестиваля "Театральный бульвар" станет свободным

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Вход на мероприятия в амфитеатре "Яма", основной сцене фестиваля "Театральный бульвар", станет свободным. Об этом пишет портал мэра и правительства Москвы, ссылаясь на департамент культуры Москвы.

Теперь попасть на мероприятия можно в порядке живой очереди. Такое решение связано с большим количеством желающих посетить постановки. Ранее гостям приходилось заранее регистрироваться на спектакли, проходившие на Покровском бульваре. Вход на другие площадки до этого уже был свободным.

В департаменте напомнили, что фестиваль проходит в рамках проекта "Лето в Москве". В ходе него москвичи и гости города смогут бесплатно посетить различные концерты, театральные эксперименты и шествия, читки стихов и представления.

Так, в 16 часов 3 августа в "Яме" покажут "Одиссею Маяковского", а в 19 часов здесь пройдет спектакль "Будет что почитать". На следующий день посетители увидят постановку "Преступление и наказание" проекта "Рэп-театр", спектакль "Танго на шестерых" Московского театра звезд и "Сказку о вечном панке" лаборатории Юрия Квятковского.

Ожидается, что зрители до конца фестиваля увидят свыше 100 постановок. Это будут как проекты, поставленные специально для "Театрального бульвара", так и уже известные репертуарные спектакли. В мероприятиях принимают участие коллективы театров Ленком "Марка Захарова", "Современник", "Мастерская Петра Фоменко", а также независимые театральные труппы.

