Ирина Слуцкая посетила Театр кошек Куклачева

Фото: Наталья Савикина

Многократная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию, заслуженный мастер спорта России и активист движения "Мой район" Ирина Слуцкая совместно с активистами Дорогомиловского района посетила Театр кошек Юрия Куклачева.

В культурном учреждении давали спектакль "Лебединое озеро, Или как принц невесту искал, а коты ему помогали".

"Шоу поразительное – доброе, яркое, эмоциональное. Кошки у Куклачевых работают как настоящие профессиональные артисты – ответственно и с удовольствием. Видно, как отработаны их действия на тренировках. Это уникальный театр мирового уровня, гордость района Дорогомилово", – рассказала Слуцкая.

После спектакля спортсменка провела встречу с руководителем театра Дмитрием Куклачевым, на которой они обсудили планы развития театра и участие его в жизни района.

Ранее художественный руководитель Театра на Малой Ордынке Евгений Герасимов провел экскурсию в театре для представителей молодежных советов органов исполнительной власти столицы. Экскурсанты смогли познакомиться с уникальной атмосферой театра и заглянуть за кулисы. Герасимов провел их по обычно недоступным зрителю уголкам здания и ответил на вопросы, связанные с секретами театрального мастерства.