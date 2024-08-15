15 августа, 20:46Культура
Евгений Герасимов провел экскурсию для молодежных советов по Театру на Малой Ордынке
Фото: телеграм-канал "Герасимов Евгений Владимирович"
Депутат Московской городской думы, художественный руководитель Театра на Малой Ордынке Евгений Герасимов провел экскурсию в театре для представителей молодежных советов органов исполнительной власти столицы, передает Агентство "Москва".
"И у Москвы, и у Театра на Малой Ордынке есть большие планы по дальнейшему развитию, популяризации культуры, искусства среди молодежи. Сегодняшняя экскурсия стала шагом на пути к достижению цели", – отметил Герасимов.
Экскурсанты смогли познакомиться с уникальной атмосферой театра и заглянуть за кулисы. Герасимов провел их по обычно недоступным зрителю уголкам здания и ответил на вопросы, связанные с секретами театрального мастерства.
Экскурсанты смогли увидеть, как готовятся спектакли, понаблюдать за рабочими процессами. Особый интерес вызвала репетиция спектакля "Мастер и Маргарита. История любви", где можно было вживую видеть, как воплощается роман на сцене в новом прочтении.
Ранее директор Центрального академического театра Российской армии Милена Авимская стала инициатором проведения серии семинаров "Как создать любительский театр". Мероприятия проводились для жителей районов Головинского, Западное Дегунино, Левобережного и Ховрино.
"Сити": спектакли в парке "Зарядье" пройдут в рамках фестиваля "Москва 2030" до 21 августа