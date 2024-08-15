Евгений Герасимов провел экскурсию для молодежных советов по Театру на Малой Ордынке

Фото: телеграм-канал "Герасимов Евгений Владимирович"

Депутат Московской городской думы, художественный руководитель Театра на Малой Ордынке Евгений Герасимов провел экскурсию в театре для представителей молодежных советов органов исполнительной власти столицы, передает Агентство "Москва".

"И у Москвы, и у Театра на Малой Ордынке есть большие планы по дальнейшему развитию, популяризации культуры, искусства среди молодежи. Сегодняшняя экскурсия стала шагом на пути к достижению цели", – отметил Герасимов.

Экскурсанты смогли познакомиться с уникальной атмосферой театра и заглянуть за кулисы. Герасимов провел их по обычно недоступным зрителю уголкам здания и ответил на вопросы, связанные с секретами театрального мастерства.

Экскурсанты смогли увидеть, как готовятся спектакли, понаблюдать за рабочими процессами. Особый интерес вызвала репетиция спектакля "Мастер и Маргарита. История любви", где можно было вживую видеть, как воплощается роман на сцене в новом прочтении.

Ранее директор Центрального академического театра Российской армии Милена Авимская стала инициатором проведения серии семинаров "Как создать любительский театр". Мероприятия проводились для жителей районов Головинского, Западное Дегунино, Левобережного и Ховрино.