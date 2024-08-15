Серия семинаров "Как создать любительский театр" прошла на севере Москвы

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Директор Центрального академического театра Российской армии Милена Авимская стала инициатором проведения серии семинаров "Как создать любительский театр" для жителей районов Головинский, Западное Дегунино, Левобережный и Ховрино. Об этом она рассказала Агентству "Москва".

"Участие в любительском театре поможет раскрыть творческий потенциал человека. Занятия способствуют развитию памяти, скорости реакций, фантазии и самообладания. Позволяют совершенствовать дикцию, координацию движений, а также найти новых друзей и единомышленников, увлеченных общим интересным делом", – пояснила Милена Авимская.

Также она отметила, что в России любительские театры всегда пользовались успехом и заслуженным уважением: они вносят важный вклад в культурную жизнь Москвы и страны.

На семинарах рассказали о том, как собрать команду единомышленников, выработать общую идею, которая объединит труппу и зрителя, сформировать репертуар и найти площадки для выступлений.

Организаторами мероприятий выступили районные молодежные палаты и Советы ветеранов. Участниками стали москвичи всех возрастов. Спикерами выступили руководители театральных студий и творческих объединений города.

Ранее стало известно, что творческий вечер "Театральная сцена: открытый микрофон" вновь пройдет на севере столицы в Головинском районе 28 августа по решению, принятому на встрече организаторов с Авимской. Она отметила, что такие встречи объединяют горожан разных поколений и помогают им проявить свои таланты.

