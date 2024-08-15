Спектакль "Маленький принц" покажут в рамках "Лета в Москве. Все на улицу!"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Спектакль "Маленький принц" представят в "Лужниках" 16 августа в 20:30 в рамках фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!". Об этом сообщает сайт мэра и правительства Москвы.

Сказку Антуана де Сент-Экзюпери, которая была переведена на 300 языков мира, представят актеры самодеятельного театра "Метро". Постановкой данного представления занималась сценарист, режиссер и худрук коллектива Анна Кузнеделева-Бартини. В процессе спектакля зрители смогут поучаствовать в тематическом интерактиве.

Фестиваль продолжается 100 дней. Более чем на 600 площадках по всей столице проходят различные мастер-классы, танцы в стиле кей-поп, знакомство с животными из приютов, вечера экспериментальной музыки и другие события. Так, жителей и гостей столицы пригласили принять участие в живописных мастер-классах на вернисаже и арт-маркете, который проходит на Никитском бульваре в рамках фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!".

Например, 16 августа в 17:00 состоится мастер-класс по созданию авангардных брошей под руководством дизайнера Дарьи Романовой. Участники смогут почувствовать себя художником-авангардистом и создать собственное украшение. 17 августа в 15:00 пройдет занятие под руководством наставника Веры Ельницкой, на котором гостям объяснят, как при помощи коллажа из цветной бумаги и прочих подручных материалов запечатлеть лето в городе.

