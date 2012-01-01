Москвичей пригласили на спортивные мероприятия в рамках проекта "Лето в Москве"

Фестиваль "Лето в Москве. Все на улицу!" продолжается: в городе проходят тысячи мероприятий, в числе которых уникальные для столицы соревнования и бесплатные тренировки. Подробнее – в нашем материале.



Все на улицу!

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Фестиваль "Лето в Москве. Все на улицу!" охватил сотни площадок, среди которых бульвары, скверы, парки, набережные и причалы. Гостям доступны более 40 видов активностей для любых возрастов.

В частности, в рамках проекта горожане могут ежедневно играть в настольный теннис, в футбол или соревноваться в спортивных эстафетах. Функциональные тренировки доступны на 56 площадках. Кроме того, проходят и мастер-классы: например, 15 августа на Сущевском Валу состоится занятие по каратэ, а 17-го чемпион мира по фридайвингу поделится в "Лужниках" лайфхаками по задержке дыхания.

Кроме того, на центральной аллее Гоголевского бульвара работает шахматный клуб, где бесплатно предоставляют столы и инвентарь для тренировок. Там также запланированы турниры от Федерации шахмат России (ФШР), которые пройдут 18 августа, 14 и 29 сентября.

Побороться за звание лучшего можно также в чемпионате по игре "Камень, ножницы, бумага". По будням участники собираются на площадке Чистопрудного бульвара с 12:00 до 20:00, а каждое воскресенье там проходит недельная квалификация. Помимо этого, команда чемпионата ежедневно посещает три площадки в округах. Финалисты поборются за один миллион рублей.

Также в столице продолжается фестиваль городских видов спорта: на 11 локациях гостям доступны настольный теннис, футбол и аэрохоккей, шашки, шахматы, нарды, бадминтон, скиппинг, городки и фрисби. Все желающие могут бесплатно взять напрокат инвентарь для любимого вида спорта.

Йога под открытым небом

Фото: Москва 24/Иванко Юлия

В рамках проекта "Лето в Москве" всех желающих ждут на фестивале "Йога в парках". На бесплатных занятиях можно освоить новые элементы и побыть в гармонии с телом и разумом на свежем воздухе. 55 тренировок проходят каждую неделю в столичных парках. Всего же горожанам доступно 19 площадок по всему городу.

В программу включили занятия по йоге в танце, хатха-йоге, медитации, йогалатесу, практике Heartfulness и другим направлениям.

Например, в саду "Эрмитаж" по понедельникам и средам проходит йога-лайт для начинающих, которая включает в себя упражнения по оздоровлению спины и элементы растяжки. Там же по субботам и воскресеньям проводят йогу в танце, энергойогу и хатха-йогу для всех уровней подготовки.

В парке "Горка" по вторникам, средам и пятницам проходят открытые уроки по йоге, по четвергам всех желающих ждут на медитацию, арт-терапию и энергодыхание. А в Таганском парке каждые субботу и понедельник тренеры проводят гималайскую йогу.

Посмотреть подробное расписание активностей, а также записаться на занятия можно по ссылке.



Спорт для каждого

Фото: Москва 24/Максим Денисов

Тренировки проекта "Спортивные выходные" – еще одна часть масштабного летнего фестиваля. В рамках проекта для горожан проводят бесплатные занятия по йоге, растяжке, пилатесу, функциональным и танцевальным тренировкам. Всего в проекте задействовано 70 площадок по выходным, вторникам и четвергам. Записаться можно на сайте либо в одном из центров "Мои Документы".

Еще больше активностей предлагает летний сезон проекта "Мой спортивный район". Жителям столицы доступны 84 места для тренировок в 10 округах. Во дворах и парках тренеры проводят занятия по фитнесу, бегу, ушу, роллер-спорту, бадминтону, волейболу, футболу, настольному теннису, баскетболу. А на крышах районных центров "Место встречи" все желающие могут освоить зумбу, йогу, танцевальный фитнес и растяжку. Всего гостям фестиваля доступно 13 видов спорта. Ознакомиться с подробным расписанием тренировок можно здесь.