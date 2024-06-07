20 шахматных столов подготовили для участников клуба на Гоголевском бульваре

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Открывшийся на Гоголевском бульваре в рамках городского фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!" шахматный клуб становится все популярнее и привлекает больше посетителей среди жителей и гостей столицы. Для участников подготовили 20 шахматных столов, оснащенных всем необходимым для игры. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

При этом каждое утро администраторы площадки расставляют фигуры, а информационная табличка с QR-кодом позволяет получить ответы на организационные вопросы. Кроме того, все желающие также могут заглянуть на ретроспективную фотовыставку и познакомиться с историей игры.

Помимо этого, на бульваре также будут проводится отдельные мероприятия от Федерации шахмат России (ФШР). Например, ряд турниров, приуроченных к Международному дню шахмат, который отмечается 20 июля, состоятся 8 и 23 июня, 6 июля, 3 и 18 августа, 14 и 29 сентября.

Центром клуба неслучайно выбрали Гоголевский бульвар. В 1956 году там открылся Центральный шахматный клуб СССР, который сегодня является Центральным домом шахматиста имени М. М. Ботвинника, в котором находятся ФШР, Русская шахматная школа и Музей шахмат.

Ранее москвичам рассказали, что инициатором создания открытой летней площадки выступило Российское военно-историческое общество, в здании которого с 2021 года работает спортивное объединение под председательством шахматиста Анатолия Карпова. Оно открыто с понедельника по пятницу с 10:00 до 20:00, а в субботу и воскресенье – с 14:00 до 18:00.