В рамках "Лета в Москве. Все на улицу!" пройдут выступления собак-проводников

Фото: пресс-служба автономной некоммерческой организации "Комплексное развитие района "Мой район"

Показательные выступления кинологов и питомцев Российской школы подготовки собак-проводников Всероссийского общества слепых (ВОС) пройдут в Конькове 8 июня. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на программу фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!".

Выступления собак состоятся в рамках цикла "Друг, спасатель, защитник" и фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!" на площадке для выгула проекта "Питомцы в Москве". Мероприятие стартует в 11:00 по адресу улица Введенского, дом 16. Вход для всех желающих свободный.

Перед гостями выступят лабрадоры-ретриверы – взрослые собаки-проводники Милтон и Руна, которые прошли курсы по общей и специальной дрессировке. Инструкторы-методисты Людмила Верещагина и Серафима Юплина расскажут, как животных учат подавать упавшие предметы, ориентироваться на местности, различать названия главных объектов на маршруте хозяина и не реагировать на посторонних людей. Все собаки-проводники, которые будут помогать слабовидящим или незрячим людям, должны обладать этими навыками.

Также перед посетителями выступят щенки. Воспитатели Мария Ксенофонтова и Альбина Иванова представят гостям двух подрастающих лабрадоров-ретриверов. В свою очередь, гендиректор школы подготовки собак-проводников Артем Астанин и замгендиректора Ирина Миронова расскажут о породах собак, которых готовят в качестве проводников инвалидов по зрению. Слушатели узнают о процессе отбора, дрессировки и передачи животных маломобильным горожанам. Все желающие смогут пройтись с собакой-проводником и сделать фотографии на память.

Цикл "Друг, спасатель, защитник" проходит в Москве с 1 по 30 июня. В его рамках запланировано 50 мероприятий для владельцев собак и их питомцев. Посетители ознакомятся с героическими историями знаменитых животных, которые служат Отечеству. Гостям расскажут, как незаменимы собаки во время спасательных работ структур министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Ранее стало известно, что 8 июня в столице организуют акцию "Собаки в городе". В пункте сбора подарков для московских приютов будут принимать гигиенические средства, корма, лекарства, лакомства и игрушки. Также для горожан проведут лекции о здоровье животных, их адаптации в новом доме и коррекции нежелательного поведения.