Кинолог Голубев: собакам не следует купаться при температуре воды ниже 18 градусов

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Собакам нельзя купаться в водоемах, температура которых ниже 18 градусов, предупредил глава Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

"При этом важно ориентироваться на собаку: ее возраст, состояние здоровья и самочувствие в конкретный момент. Есть питомцы, которые не статут залезать в воду, которая прогрелась всего до 18 градусов", – передает Агентство "Москва" его слова.

Эксперт обратил внимание, что питомцу не стоит купаться больше 20–25 минут, поскольку в противном случае произойдет переохлаждение. Голубев объяснил, что температура тела животного снижается в воде и через некоторое время может достигнуть опасного уровня.

Специалист также отметил, что в водоемах могут быть патогены, которые способны вызывать кишечные инфекции.

Для безопасности кинолог посоветовал надевать на собаку спасательный жилет, который не даст потерять питомца в воде.

Ранее ветеринар Андрей Руденко рассказал, что некоторые породы собак более восприимчивы к тепловым и солнечным ударам. К ним относятся питомцы, у которых есть проблемы с дыханием: мопсы, бульдоги, гриффоны, пекинесы, боксеры.

При получении одного из ударов у животных возникают беспокойство, одышка, тахикардия, а также судороги и потеря сознания, уточнил эксперт. Некоторые случаи, по словам врача, могут привести к летальному исходу.

