Живописные мастер-классы пройдут в рамках "Лета в Москве. Все на улицу!"

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

Жители и гости столицы смогут принять участие в живописных мастер-классах на вернисаже и арт-маркете, который проходит на Никитском бульваре в рамках фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!". Мероприятия организованы объединением "Выставочные залы Москвы", сообщает портал мэра и правительства столицы.

Так, 14 августа в 15:00 горожан приглашают научиться создавать игры, которые помогают быстро запоминать информацию и способствуют развитию интеллекта. Наставник Надежда Калмыкова расскажет гостям, что самое главное в этом процессе – понять алгоритм, с которым в дальнейшем можно будет применить любые творческие идеи.

В этот же день в 17:00 пройдет мастер-класс художницы Ольги Никель, которая обучит посетителей зентанглу – технике рисования повторяющихся узоров из геометрических элементов, которые складываются в абстрактное изображение. Это один из видов арт-терапии, помогающий достигнуть медитативного состояния.

15 августа в 15:00 можно будет познакомиться с коллажами французского живописца Анри Матисса. Наставник Алина Чекашкина поможет гостям создать изделия из цветной бумаги и обрезков глянцевых журналов, повторяя при этом технику одного из главных авторов модернизма.

На следующий день, 16 августа, в 17:00 состоится мастер-класс по созданию авангардных брошей под руководством дизайнера Дарьи Романовой. Участники смогут почувствовать себя художником-авангардистом и создать собственное украшение.

17 августа в 15:00 пройдет занятие под руководством наставника Веры Ельницкой, на котором гостям объяснят, как при помощи коллажа из цветной бумаги и прочих подручных материалов запечатлеть лето в городе.

18 августа в 15:00 творческая группа "Арт-бокс" из галереи "Выхино" проведет мастер-класс "Дорога в абстракцию". На нем будет создано объемное полотно длиной до 10 метров. Помимо этого, эксперты расскажут об этапах развития креативной мысли во время создания абстрактного произведения искусства, а также объяснят алгоритм выбора цветовой палитры.

Отмечается, что для посещения мастер-классов не требуется предварительная регистрация, участвовать можно в порядке живой очереди. Художники будут проводить свои занятия под открытым небом до 8 сентября. Вернисаж и арт-маркет на Никитском бульваре работает в будни с 12:00 до 20:00, а в выходные – с 12:00 до 21:00.

Арт-инсталляция появилась ранее в инновационном центре "Сколково" на площадке форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030". На большом пруду установили почти девятиметровый ноутбук, который представляет уникальный IT-проект, – метавселенную ВДНХ.

Кроме того, гости форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" смогут погрузиться в мир театра и классической музыки на площадке в Гостином Дворе. Для посетителей было подготовлено свыше 20 концертов и театральных постановок.