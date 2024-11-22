Собянин поручил провести модернизацию конноспортивного комплекса в Ховрине

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Специалисты проведут комплексную модернизацию конноспортивного комплекса в столичном районе Ховрино. Посодействовать и провести работы попросил замдиректора по социализации, воспитанию и безопасности обучающихся в школе № 1474 Илья Петухов, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По словам мэра столицы, комплекс открылся в 1980 году. С тех пор он ни разу не ремонтировался.

В рамках работы по модернизации специалисты составят проект и организуют подготовку к обновлению здания, которое проведут в 2026–2027 годах.

"Объект очень сложный, его невозможно сделать быстро. Основная цель – чтобы этот комплекс стал одним из знаковых в городе", – отметил Собянин.

Как уточнил градоначальник, сейчас в комплексе проводятся тренировки по конному спорту, тхэквондо и бадминтону, спортивные мероприятия и дрессировки собак.

Город на время работ позаботится о временном размещении лошадей на другой площадке. Тренировочный процесс будет перенесен на территорию строящегося спорткомплекса в Ватутинках, который возведут уже в следующем году. Параллельно с этим специалисты начнут проектировать реконструкцию комплекса в Ховрине.

Между тем стало известно, что Большой Московский цирк ожидает масштабная реконструкция. Устаревшие помещения модернизируют по последним мировым стандартам. Планируется не только обновление существующих пространств для комфортного пребывания посетителей, но и расширение зрительного зала.

