Две ледовые арены построят в рамках спортивного кластера в Мнёвниковской пойме

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Международная академия хоккея Александра Овечкина строится в процессе формирования спортивного кластера в Мнёвниковской пойме. В ее главном здании появятся тренировочные площадки и две ледовые арены, рассказал министр правительства Москвы, глава департамента градостроительной политики города Владислав Овчинский.

По его словам, одна из них будет иметь зрительный зал вместимостью 1,5 тысячи мест. Здесь же планируется оборудовать многофункциональный конференц-зал. Кроме того, на территории академии будут построены гостиница для спортсменов, центр восстановления и реабилитации. Специалисты также создадут центр пляжных видов спорта и круглогодичный водный комплекс отдыха и развлечений, рассказал Овчинский.

Вместе с тем в Мнёвниковской пойме будут созданы благоустроенные теннисные корты, площадки для волейбола, стритбола и воркаута. Там также построят многопрофильный дворец спорта, ледовый дворец, многофункциональный корпус с ареной для керлинга, дворец бильярдного спорта. В том числе на этой территории планируется открыть гребную базу и баскетбольный клуб ЦСКА.

Для формирования спортивного кластера в Мнёвниковской пойме город предоставил земли в рамках реализации масштабных инвестпроектов, отметил, в свою очередь, министр правительства Москвы, глава департамента городского имущества Максим Гаман.

Так, для возведения самой академии было выделено более 3 гектаров, а многофункциональный ледовый дворец сборной команды России по керлингу займет почти 2,5 гектара. На строительство комплекса с двумя ледовыми аренами, залами единоборств и гимнастики столица отдала более 3,6 гектара, а на территории площадью 2,2 гектара планируется построить теннисный центр, уточнил он.

При этом инвесторы получают землю для реализации масштабных инвестиционных проектов без торгов. За исключением спортивных объектов, получить такой статус могут производственные комплексы, инновационные центры, социальные учреждения, а также транспортные, коммерческие и другие объекты. Для их строительства столица сдает участки в аренду сроком на пять лет.

В соответствии с поручением Сергея Собянина власти Москвы уделяют особое внимание качеству объектов спортивной инфраструктуры.

"С начала возведения Международной академии хоккея Александра Овечкина летом прошлого года было организовано пять выездных проверок комитета государственного строительного надзора города Москвы, в ходе которых инспекторы оценивали объем выполненных работ, организацию строительной площадки и соблюдение требований техники безопасности. К проверкам привлекались специалисты подведомственного Центра экспертиз для проведения инструментальных исследований качества конструкций и применяемых материалов, а также их соответствия проектной документации", – рассказал председатель ведомства Антон Слободчиков.

К 2030 году количество легковозводимых конструкций, предназначенных для спортивных занятий, во всех округах Москвы достигнет не менее 300, что позволит 4,5 миллиона жителей заниматься спортом рядом с домом. Сейчас таких сооружений более 30.