Готовность спорткомплекса "Алтайский" в Гольянове оценили в 85%

Фото: stroi.mos.ru

Физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) "Алтайский", расположенный в столичном районе Гольяново, достроен на 85%, сказал глава департамента гражданского строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

ФОК возводится за счет городского бюджета в рамках госпрограммы "Спорт Москвы". Сейчас тут полностью завершены монолитные и кровельные работы. При этом полностью смонтированы инженерные сети и системы водоподготовки, на финальном этапе находится установка светильников.

"Внутренние отделочные работы выполнены на 80%, а благоустройство территории – на 40%", – указал Загрутдинов.

Общая площадь трехэтажного комплекса составит около 4 тысяч "квадратов". Внутри разместят два бассейна – размерами 25 на 16 метров для оздоровительного плавания, а также детский, длиной 10 метров и шириной 6 метров. В помещениях ФОК предусмотрят зал для групповых занятий, буфет, раздевалки, административные и технические помещения.

Ранее готовность ФОК "Стальной" в Алексеевском районе Москвы оценивалась в 55%. Этот спортивный объект возводят на улице Павла Корчагина. Здесь уже полностью завершены кровельные и монолитные работы, а отделочные работы выполнены на 45%.

