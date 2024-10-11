Многофункциональный комплекс построят у станции Зорге МЦК в 2028 году

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Многофункциональный комплекс появится рядом со станцией Зорге Московского центрального кольца (МЦК) в 2028 году. Его строительством будет заниматься инвестор, рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Он уточнил, что участки для реализации этого масштабного инвестпроекта (МаИП) предоставят без проведения торгов. Сам комплекс включит в себя подземную автостоянку площадью 75,2 тысячи "квадратов".

"Для этого город предоставит инвестору три земельных участка общей площадью 3,04 гектара. Объект позволит создать дополнительные рабочие места с хорошей транспортной доступностью", – цитируют вице-мэра на портале столичного градостроительного комплекса.

Кроме того, проект получил поддержку города в рамках программы по стимулированию создания мест приложения труда. Так, благодаря строительству комплекса в Хорошёво-Мнёвниках рядом с домом смогут найти работу около семи тысяч горожан, отметил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

В свою очередь, глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман добавил, что участки под строительство расположены на 3-й Хорошёвской улице. Сам комплекс при этом может включить в себя офисы, магазины, парковки, выставочные площади, кафе, рестораны и другие объекты.

В рамках реализации МаИП Москва также предоставила в аренду инвесторам и застройщикам земельные участки общей площадью почти 17 гектаров в ЗАО. Так, два земельных участка общей площадью более 11 гектаров выделили для создания производственных предприятий. Договоры аренды земельных участков заключены на пять лет. За это время инвесторы должны построить и ввести объекты в эксплуатацию.

Между тем по программе реновации в Свиблове возведут еще один дом предельной площадью 40,1 тысячи квадратных метров. Рядом специалисты организуют пространства для отдыха, обустроят детские игровые площадки и зоны для занятий спортом, а после озеленят территорию.