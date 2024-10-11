Еще один дом по программе реновации построят в Свиблове

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Дом по программе реновации появится на улице Седова столичного района Свиблово. Об этом заявила председатель комитета по архитектуре и градостроительству Москвы Юлиана Княжевская, ее слова передает сайт мэра и правительства Москвы.

На земельном участке площадью 0,55 гектара планируется возвести жилой дом предельной площадью 40,1 тысячи квадратных метров в рамках квартальной застройки.

Рядом специалисты организуют пространства для отдыха, обустроят детские игровые площадки и зоны для занятий спортом, а после озеленят территорию.

Еще один дом по программе реновации появится рядом со станцией метро "Ботанический сад" в Москве. На земельном участке в 0,36 гектара возведут дом предельной площадью 15 тысяч квадратных метров. В шаговой доступности будет находиться парковый комплекс.

При этом на северо-западе Москвы в стадии строительства находятся еще 20 домов по программе реновации. Для 11 жилых комплексов готовится проектная документация. Всего на северо-западе столицы в программу реновации включены 432 старых дома, в новые квартиры переедут более 86 тысяч горожан.

