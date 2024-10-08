Более 30 домов появятся на северо-западе Москвы по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На северо-западе Москвы в стадии строительства находится 20 домов по программе реновации. Еще для 11 жилых комплексов готовится проектная документация, рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По словам вице-мэра, в СЗАО в общей сложности проектируют и строят 31 новостройку, это свыше 642 тысяч квадратных метров жилья.

"Это позволит предоставить новые современные квартиры более чем 20 тысячам москвичей. Больше всего новых домов строят в Хорошёво-Мнёвниках (шесть новостроек), Северном Тушине (пять), а также в Щукине (четыре)", – отметил Ефимов.

Всего на северо-западе столицы в программу реновации включены 432 старых дома, в новые квартиры переедут более 86 тысяч горожан.

Как добавил министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский, в СЗАО уже введено в эксплуатацию и передано под заселение 16 новостроек. Лидером по количеству новоселов является район Хорошёво-Мнёвники.

Территорию рядом с новостройками благоустраивают и озеленяют по стандартам программы реновации.

В свою очередь, председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков уточнил, что в строящихся домах по программе реновации для переселения жителей будет доступно свыше 7,9 тысячи квартир.

Между тем порядка 900 жителей столичного района Фили-Давыдково переедут в новые дома, построенные по программе реновации. Рядом с домами благоустроили территорию, сделали детские и спортивные площадки. Всего в районе новое жилье получат свыше 21 тысячи жителей 119 старых домов.

В жилом корпусе по адресу улица Олеко Дундича, дом 31, корпус 1, работает центр информирования по переселению граждан, где можно получить консультации по вопросам переезда.