08 октября, 11:08Город
Более 30 домов появятся на северо-западе Москвы по программе реновации
Фото: портал мэра и правительства Москвы
На северо-западе Москвы в стадии строительства находится 20 домов по программе реновации. Еще для 11 жилых комплексов готовится проектная документация, рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
По словам вице-мэра, в СЗАО в общей сложности проектируют и строят 31 новостройку, это свыше 642 тысяч квадратных метров жилья.
"Это позволит предоставить новые современные квартиры более чем 20 тысячам москвичей. Больше всего новых домов строят в Хорошёво-Мнёвниках (шесть новостроек), Северном Тушине (пять), а также в Щукине (четыре)", – отметил Ефимов.
Всего на северо-западе столицы в программу реновации включены 432 старых дома, в новые квартиры переедут более 86 тысяч горожан.
Как добавил министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский, в СЗАО уже введено в эксплуатацию и передано под заселение 16 новостроек. Лидером по количеству новоселов является район Хорошёво-Мнёвники.
Территорию рядом с новостройками благоустраивают и озеленяют по стандартам программы реновации.
В свою очередь, председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков уточнил, что в строящихся домах по программе реновации для переселения жителей будет доступно свыше 7,9 тысячи квартир.
Между тем порядка 900 жителей столичного района Фили-Давыдково переедут в новые дома, построенные по программе реновации. Рядом с домами благоустроили территорию, сделали детские и спортивные площадки. Всего в районе новое жилье получат свыше 21 тысячи жителей 119 старых домов.
В жилом корпусе по адресу улица Олеко Дундича, дом 31, корпус 1, работает центр информирования по переселению граждан, где можно получить консультации по вопросам переезда.
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