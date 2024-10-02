Более 400 жителей Войковского района переезжают в новостройку по программе реновациии

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

В Войковском районе более 400 жильцов двух домов на Нарвской улице приступили к переезду. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Для жителей было возведено двухсекционное 19-этажное здание с подземным паркингом.

"Новый дом построен на месте снесенной пятиэтажки, жители которой ранее получили современные квартиры в соседней новостройке по адресу Нарвская улица, дом 5А", – отметил Ефимов.

Отмечается, что новые квартиры были сданы с уже готовой улучшенной отделкой, выполненной по единому стандарту. Поэтому после переезда жильцам не придется делать дополнительный ремонт. При этом светлые тона стен и полов позволят легко изменить отделку по своему желанию.

Всего в новом доме 198 квартир, четыре из которых оборудованы для маломобильных жильцов. Там сделали более просторные коридоры, а также установили специальную сантехнику.

"Жители домов 1 и 3 по Нарвской улице сейчас переезжают на расстояние не более 200 метров. Таким образом, люди остаются жить в привычном окружении", – подчеркнул министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Первый этаж дома будет нежилым, там открылся Центр информирования населения, в будущем же планируется открыть магазины, пункты выдачи товаров, аптеки, кафе и салоны красоты.

"Город направил предложения равнозначных квартир 407 москвичам, проживающим в двух старых пятиэтажках на улице Нарвской. После осмотра квартир граждане смогут заключить договоры на новое жилье", – рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Он также отметил, что с 23 сентября для жильцов новостройки работает Центр информирования населения, где они могут получить консультации по вопросам, связанным с программой реновации.

Ранее в районе Перово завершилось расселение 12 домов по программе реновации. В 9 новостроек начали переезжать жители 20 домов, 12 из которых уже полностью расселили.