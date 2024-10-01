12 домов в Перове расселили по программе реновации

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В районе Перово завершено расселение 12 домов по программе реновации. Об этом сообщил глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский, передает портал mos.ru.

По словам главы ведомства, в 9 новостроек начали переезжать жители 20 домов, 12 из которых уже полностью расселили. Вокруг новых многоэтажек создают комфортную городскую среду с социальной инфраструктурой.

"После расселения домов территории освобождаются от предыдущих строений и становятся площадками для новых жилых комплексов по программе реновации", – напомнил Овчинский.

Он рассказал, что с начала реализации программы около двух тысяч жителей 12 расселенных домов получили новые квартиры в 7 современных комплексах. Они стали правообладателями жилья в домах на улицах Металлургов, Плеханова, 2-й Владимирской, Новогиреевской и на Зеленом проспекте.

Ранее сообщалось, что более 6 тысяч москвичей получат новое жилье по реновации в октябре этого года. В столичном комплексе градостроительной политики отметили, что в следующем месяце предстоит расселить 25 старых домов. Горожане переселятся в новостройки, соответствующие современным московским стандартам.

