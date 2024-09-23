Почти 340 тыс квадратных метров жилья построят на юго-западе Москвы по программе реновации

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Более 339 тысяч квадратных метров жилья по программе реновации построят на юго-западе Москвы в рамках четырех проектов комплексного развития территорий (КРТ). Об этом сообщает пресс-служба градостроительного комплекса столицы со ссылкой на заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимира Ефимова.

"В рамках четырех проектов КРТ на юго-западе столицы для программы реновации появятся жилые комплексы в составе современных городских кварталов, общая площадь недвижимости в которых превысит 633 тысячи квадратных метров", – подчеркнул он.

Всего в проекты вложат около 171 миллиарда рублей. Ежегодный бюджетный эффект оценивается в 1,9 миллиарда рублей. В результате на построенных территориях появятся 5,1 тысячи рабочих мест.

Больше всего жилья (181,8 тысячи квадратных метров) возведут в Черемушках. Там проводят реорганизацию участков площадью 5 гектаров на улице Каховке и в Научном проезде.

"В течение пяти–семи лет, помимо жилых домов для реновации, там построят административные объекты. Общая площадь недвижимости составит 183,4 тысячи квадратных метров", – отметил руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Придомовую территорию в будущих жилых кварталах благоустроят, там также проложат улично-дорожную сеть.

Ранее в Царицыне согласовали проект строительства дома г-образной формы по программе реновации. Здание появится на улице Бехтерева и будет состоять из шести секций переменной этажности.

На первом этаже дома предусмотрены нежилые помещения с отдельными входами, а также места общего пользования. В подземной части двора появится парковка для автомобилей.

