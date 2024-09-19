19 сентября, 10:40Город
Более 11 тыс семей получили новое жилье по программе реновации в ЮВАО
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Свыше 11 тысяч семей получили новые квартиры по программе реновации в ЮВАО. В округе уже расселили 131 дом, сообщается на портале мэра и правительства Москвы со ссылкой на заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимира Ефимова.
Старые дома после расселения сносят, а на освобожденных территориях строят современные ЖК. Такой подход позволяет обновлять жилой фонд города за счет волнового переселения людей в несколько этапов. Как отметил Ефимов, сейчас на юго-востоке города возводятся 43 ЖК и проектируется еще 31 новостройка по программе реновации.
Переезд горожан в рамках реновации начался в ЮВАО в 2018 году. Первый дом сдали в Кузьминках.
В данный момент Кузьминки – лидер по числу ЖК, переданных под заселение участникам реновации. Там 15 новых домов. В Люблине под заселение переданы 11 домов, а в Нижегородском районе – пять, рассказал руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
По числу расселяемых домов, жители которых начали переезжать в новые квартиры, лидируют эти же районы. Например, в Люблине в процессе переезда или оформления документов находятся москвичи из 37 новостроек, в Кузьминках и Нижегородском – горожане из 30 домов в каждом районе.
Площадь строящихся сейчас домов по реновации в ЮВАО превышает 1,1 миллиона квадратных метров, уточнил председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков. Они возводятся в районах Текстильщики, Кузьминки, Люблино, Рязанском, Капотня и Выхино-Жулебино. Специалисты контролируют качество работ и используемых стройматериалов, что позволяет обеспечить высокое качество жилья.
Ранее сообщалось, что в Нагорном районе построили дом по программе реновации. Новое жилье получат 277 семей. Также три квартиры адаптированы для маломобильных жильцов: в них расширены коридоры и дверные проемы. Для автовладельцев обустроена подземная парковка.
Более тридцати ЖК возводят для участников реновации в 7 округах столицы