Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Расселение 10 домов по программе реновации завершилось в Головинском районе. Новое жилье с улучшенной отделкой получили около трех тысяч человек, отметил руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

По данным руководителя ведомства, расселенные дома снесут. Вместо них появятся современное жилье и соцобъекты.

Переезд по программе реновации в Головинском районе стартовал в 2021 году. Первую под заселение передали новостройку на Авангардной улице.

Ранее порядка 20 тысяч москвичей получили новые квартиры в ЗАО с начала реализации программы реновации. За восемь месяцев этого года свыше 3,7 тысячи человек из семи районов города стали владельцами нового жилья. Больше всего договоров оформили жители района Очаково-Матвеевское – 4,5 тысячи человек. На втором месте Можайский район (4,3 тысячи), на третьем – Фили-Давыдково (3,4 тысячи)