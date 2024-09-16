Собянин: в новые квартиры по реновации скоро переедут еще более 6 тыс москвичей

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

11 новостроек планируется передать под заселение москвичам в сентябре, в которые смогут переехать более 6 тысяч граждан. Об этом сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Мэр, отметив хороший темп программы реновации, рассказал об одной из новостроек, которая появилась в Электролитном проезде Нагорного района. Дом на 318 квартир расположен рядом с метро, а в пешей доступности находятся детские сады, школы, магазины и рестораны.



"Это дом с современной отделкой, застекленными балконами и лоджиями, подземной парковкой. Предусмотрели удобства для маломобильных жильцов. Во дворе обустроили пространства для отдыха, детские и спортивные площадки", – добавил градоначальник.



В общей сложности в Нагорном районе в программу реновации вошли 53 дома, куда в будущем переедет около 10,6 тысячи москвичей.

Другой дом по программе реновации построят в Южном Тушине. Новостройка появится на месте двух расселенных домов. Близость к транспортным узлам позволит жителям быстро и удобно передвигаться по городу. Также горожанам будут доступны соседние парковые зоны и места для прогулок.

