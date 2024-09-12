Почти 50 тыс "квадратов" дворовых территорий благоустроили в ЦАО по программе реновации

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Почти 50 тысяч квадратных метров дворовых территорий благоустроили в центре Москвы в рамках программы реновации. Об этом рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"В центре столицы по программе реновации возведено семь новостроек – в Пресненском, Красносельском, Таганском и Басманном районах. Рядом с этими жилыми комплексами благоустроили 49,6 тысячи квадратных метров дворовых территорий", – подчеркнул он.

Также специалисты обустроили девять детских и спортивных площадок, оборудовали места для активного и тихого отдыха.

На придомовых территориях в рамках благоустройства высаживают деревья и кустарники, разбивают цветники и укладывают газоны. Площадки для прогулок с детьми и занятий спортом оснастили современными турниками и игровыми комплексами.

"Мы продолжаем развивать программу реновации в Центральном административном округе (ЦАО). На этапе проектирования и строительства там находятся еще 10 жилых комплексов", – добавил глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Ранее специалисты столичного комплекса городского хозяйства (КГХ) приступили к реабилитации Троицкого пруда в ЮЗАО. Водоем находится на территории парка культуры и отдыха "Яблоневый сад". Сейчас его состояние оценивается как неудовлетворительное. На дне пруда накопился слой иловых отложений, кроме того, в теплое время года наблюдается активное цветение акватории, береговая полоса имеет локальные разрушения и эрозию.

